Soome teatas 423 uuest koroonanakkuse juhtumist

Viimase kahe nädalaga on Soomes tuvastatud 3842 koroonanakkuse juhtu, kahel eelnenud nädalal oli neid 2949.

Soomes on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 21 639, kuu aega tagasi oli neid 14 848.

Soomes on tehtud üle 1,8 miljoni koroonatesti. See arv on umbes kolmandik Soome elanikkonnast.