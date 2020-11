Maksu- ja tolliameti Paide büroo on ajutiselt suletud

Koroonaviiruse leviku tõttu on alates esmaspäevast suletud MTA Paide teenindusbüroo, kus töötajatel tuvastati koroonaviirus. Büroo jääb suletuks nädalaks ning avatakse uuesti 30. novembril. MTA edastab Terviseametile kõikide isikute kontaktandmed, kes võisid töötajaga teenindusbüroos kokku puutuda. Terviseamet saadab nendele isikutele infokirja juhistega, kuidas edasi toimida.

«Koroonaviiruse levik on kahjuks mõjutanud ka MTA teenindusbüroode tööd. Teeme kõik, et haiguse edasist levikut takistada ning palume seetõttu klientide mõistvat suhtumist,» ütles MTA klienditeeninduse valdkonnajuht Heli Kullamaa. «Enne teenindusbüroosse tulekut palume vaadata MTA kodulehelt või sotsiaalmeedia kanalist, kas büroo on avatud. Samuti saab küsimustega pöörduda alati MTA infotelefonile,» lisas ta.