Kõlvart tahab Tallinna gümnaasiumides jätkata vajaduspõhise kontaktõppega

​«Distantsõppe rakendamise vajadus on igati mõistetav, kuid leian, et hariduse kvaliteeti silmas pidades peame säilitama ka gümnaasiumiõpilastele teatava paindlikkuse õppekorralduses,» kirjutas linnapea Mihhail Kõlvart sotsiaalminister Tanel Kiigele ning haridus- ja teadusministri ülesannetes olevale Taavi Aasale.

«Kuna kevadine kogemus näitas, et distantsõpe kõigile õpilastele ei sobi, peaksime säilitama võimaluse vajaduspõhise kontaktõppe jätkamiseks ka gümnaasiumiastme õpilastele, et vältida distantsõppe negatiivset mõju õpitulemustele. Distantsõppele lisaks väikeses mahus kontakttundide võimaldamine hoiab kontaktide arvu madalal ja hajutab kooliruumides gümnasiste, kuid säilitab samas vajaliku otsekontakti õpilastega, et toetada õppe kvaliteeti,» ütles Kõlvart.