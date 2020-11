FOTO: Turundustugi

Meie esivanemad on villastesse kampsunitesse, seelikutesse ja kinnastesse-sokkidesse ikka kudunud väemärke, et võimendada ja tugevdada seda, mida oodatakse ja soovitakse. Villale omistatakse tervendavat mõju: seda pannakse magamisaseme alla, et leevendada veesoonte mõju, punane villane pael sõlmitakse ümber vasaku randme, et halba mitte ligi lasta ning vill pakub ihule meeldivat soojust niiskel ja rõskel aastaajal. Nüüd lisavad villale mõju ka vanad väemärgid.

Disainer Kauni Sillat uuris vanade märkide tähendusi ning sel aastal valmis disainkudumite kollektsioon “Villa vägi”, mis ühendab villa soojuse, kaasaegse disaini ning lisab jõudu, tervist, rikkust, edu ja hingerahu esivanemate väekate märkide abil.

Valikut nii naistele kui meestele

Kollektsioon on loodud eduka, asjaliku ning tegusa naise jaoks ning casual stiili armastava mehe tarvis. Disainkudumid on soojad, stiilsed, elegantsed, kvaliteetsed ning lisavad esinduslikkust ja enesekindlust. Kollektsioonis on naiste pikad soojad mantlid ja jakid, lühikesed ja pikad kampsunid ning kardiganid, seelikud ja retuusid; meeste kampsunid ja kardiganid ning erinevad aksessuaarid: pleedid, tekid, rätid, sokid, kindad, mütsid jm. Viimased sobivad suurepäraselt ka ärikingituseks ning ettevõtte töötajate rõõmustamiseks jõuluvana kingikotti.

Suurenda tervist, õnne, rikkust ja hingerahu

Vanad väemärgid on aastatuhandeid aidanud kaasa eestlaste tervise, õnne, rikkuse ja hingerahu saavutamiseks. Praegusel segasel ajal annavad vanad märgid juurde kindlust tuleviku suhtes, loovad võimaluse toetuda esivanemate uskumustele ja teadmistele ning aitavad saavutada hingerahu ja tasakaalu.

Paku endale ja oma lähedastele tuge villa väest, elegantsest stiilist ning väekatest märkidest. Soojalt riietudes toetad külmal ja niiskel aastaajal oma tervist. Vaata kingiideid ja uuri väemärke kaunikudumid.ee/villavagi

Hinnatud kudumite looja juba üle 24 aasta

Kauni disainkudumite bränd on ajatute kvaliteetsete kudumite looja ning on Põhjamaade turul tuntud juba üle 24 aasta. Kauni brändi asutaja ja eestvedaja on villaseid kudumeid väärtustav disainer Kauni Sillat. Kudumites kasutatakse 100% villast lõnga, mis pärineb usaldusväärsetelt ja mainekatelt koostööpartneritelt. Kollektsiooni kudumid valmivad Pärnu parimate kudujate ja õmblejate käte all, kelle jaoks kvaliteet on auasi. Kudumite disain on ajatu ning pakub kandjale rõõmu palju aastaid, olles vastupidav ning muutudes kandes aina pehmemaks. Villased tooted läbivad kerge uhtumisprotsessi, mis muudab need pehmeks ja soojahoidvaks, kergesti hooldatavaks ning kaitseb ka väljavenimise eest.