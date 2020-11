Tallinn jagab tasuta välja poolteist miljonit kaitsemaski

«Me näeme, et lapsed juba vabatahtlikult kannavad maske, seega on olemas vajadus koole maskidega toetada,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et linn on juba mitu nädalat otsinud partnerit, kes suudaks pakkuda kvaliteetseid maske, ning praeguseks on ette valmistatud hange, on leitud partner ja esimesed maskid jõuavad koolidesse nädala lõpuks. Meie eesmärk on, et õpilased alates seitsmendast klassist kuni gümnaasiumini saaksid korduvkasutatava maski. Selliseid maske hakkame jagama juba selle nädala lõpus,» ütles Kõlvart.