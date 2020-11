VIDEO ⟩ Maskivastase protesti eestvedaja: maskist oleks kasu kõige rohkem viis protsenti

Möödunud ööpäevaga suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kuid maskidevastase protesti korraldaja William Koval leiab, et ürituse korraldamine vastutustundetu ei ole. «Kas teile ei tundu, et natukene vastutustundetu on selliseid meetmeid kasutada, kus inimesed lähevad depressiooni, teevad enesetappu, jäävad ettevõtetest ilma, jäävad kodutuks, jäävad kõigest elus ilma. Kõik on hüppeliselt kasvama hakanud. Kas see ei ole vastutustundetu?» tõi Koval näiteid.