Perlingu poliitikasse minekut hakkab arutama prokuratuuri eetikanõukogu

«Esmaspäeval koguneb prokuratuuri eetikanõukogu, et anda hinnang sellele, et Lavly Perling (kes küll ametlikult ühegi erakonnaga liitunud pole) hakkas ühe erakonna toetajaliikmeks,» teatas prokuratuur reede õhtul.

Ühtlasi märgitakse prokuratuuri teadaandes, et prokuröril on erakonnaga liitumine keelatud.

Perling ise ütles mõned päevad tagasi, et poliitikasse minek pole tänapäeval populaarne otsus. «Kuid ühel hetkel saab lihtsalt mõõt täis ja ei saa enam niisama pealt vaadata, kuidas populismi ja räuskamisega Eesti edu maha mängitakse,» selgitas Perling oma otsust.

Ta leiab, et mida rohkem oma ala professionaale poliitikasse tuleb, seda kiiremini on võimalik asjad riigis taas korda seada.

«Olen suvest saati elanud kaasa Parempoolsetele - neil on ideed, tahe ja kogemused, et tänast olukorda muuta. Muutus Eesti poliitikas peaks algama Isamaast, kes kahjuks on muutunud kaisukaruks populistide kaenlas ja nii polegi enam paljudel parempoolsetel valijatel erakonda, kellele toetuda ja loota,» rääkis Perling.