Läänemets ootab abielureferendumi rahastajate avalikustamist

«Varro Vooglaid on süüdistanud mind valetamises. Oma sõnavõtus tuginesin eelnevalt meedias ilmunud artiklile, kus väideti, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kavatseb kasutada abielureferendumi kampaaniaks miljon eurot,» selgitas Läänemets ja lisas, et sel teemal ühiskonnas tekkinud arutelu näitab selgelt, et rahvahääletuse arutelus osalevad organisatsioonid peavad oma rahastamisallikad ja kampaania kulutused avalikustama.