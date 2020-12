«Omad riskid on järjekordadega. Üksikud juhtumid jõuavad meie lauale. Tasub mõelda sellele, et meil on üks kolmandik nakatunutest, kes ei tea, kus nad nakatusid.Nad ütlevad suusõnaliselt - käisin kinos, teatris ja ühistransport,» põhjendas Härma.

Peamiselt teatavad inimesed, et ilmselt on nad nakkuse saanud ühistranspordis või poes. «Aga on ka neid, kes ütlevad, et on kinos ja teatris. Aga kinnitatud nakkusallikaga kohta kinodes või teatrites - neid on vähe,» rääkis Härma.