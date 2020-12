Kelmid tüssasid kolme ohvrit enam kui 40 000 euroga

Teises juhtumis helistas end pangatöötajana esitlenud kelm 59-aastasele naisele ja väitis, et naise arvelt on toimunud justkui vale tehing ning palus tal siseneda panka selleks, et panna pangakaardile peale kaitseprogramm. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on varastatud 11 050 eurot.