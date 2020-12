Kaunissaare: uuel aastal tuleb TJA-l väljastatada Rail Balticule umbes 300 ehitusluba

«Meil on põhimõtteliselt paigas see, et järgmisel aastal investeeritakse Rail Balticu projekti riigieelarve kaudu üle 70 miljoni euro. Esimesena peaks sel nädalal minema hankesse üks ökodukt ja kaks liiklussõlme,» sõnas projekti koordinaator, lisades, et järgmisel aastal käib ehitus juba ligikaudu kahekümnel sarnasel objektil.