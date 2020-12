«Terviseamet küsitleb positiivse tulemuse saanud isikuid sümptomite kohta, kuid ei uuri inimestelt, kas nad peavad ennast haigusnähtude esinemisel ka haigeks,» rääkis Postimehele terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko. Tema sõnul võiks see olla lausa eraldi uuringu teema.

Covid-19 haigusnähtude muster väga erinev, alates sümptomiteta viiruskandlusest kuni raskete hingamisraskusteni. «Teaduspõhised andmed ütlevad, et nii asümptomaatilisel kui ka respiratoorsete haigusnähtudega inimesel on viiruskoormus nakkusohtlikus perioodis sarnane,» selgitas ta ja rõhutas, et ka tagasihoidlikumate sümptomitega inimene võib nakatada teisi inimesi, kellega ta ei pea ohutut distantsi ja ei kanna maski.