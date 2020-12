Tallinna koolid pakuvad algklassilastele hommikuse pikapäevarühma võimalust

Eile kohtusid linnapea ja abilinnapea Vadim Belobrovtsev Tallinna munitsipaalkoolijuhtidega, et arutada eri võimalusi õppetöö korraldamiseks. Otsustati, et gümnaasiumiaste jätkab õppeveerandi lõpuni distantsõppel, nagu see on ka praegu, ning kogu põhikooliosa asub loovõppele kodustes tingimustes. Lapsed saavad kaasa ka ühe nädala koolilõuna toidupaki, selle kohta jagavad täiendavat infot koolid.