Harjumaa koroonapealinn on Loksa, suurim nakatumisoht on hooldekodudes

Haigestumine on jätkuvalt kasvutrendis kümnes maakonnas, eeskätt Harjumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal. «Praegu näeme sellist tendentsi, et haigestumine liigub põhjast lõuna poole. See tähendab, et haigus liigub Ida-Virumaalt Tartumaa ja Võrumaa poole. Põhilised nakatumiskohad on endiselt pere keskel või tööl. 34 protsendi nakatumiste puhul me ei tea nakatumise kohta. Ehk meil on jätkuvalt kõrge nakatumise risk ja haigust võib saada igalt poolt,» ütles Dontšenko.