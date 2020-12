Põhjus, miks lennupiirangu jõustamine viibis, peitub dokumentide vormistamises. Lennufirmadele ei piisa valitsuse otsusest, vaid välja on vaja anda NOTAM (aeronavigatsiooniteade), mis on rahvusvaheline vorm lennupiirangute regulleerimiseks. See jõustati aga alles täna kell 9.43, nagu järeldub dokumendist (lk7). Selleks ajaks oli aga Ryanairi lennuk juba Eesti poole teel.