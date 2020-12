Valitsus võttis vastu Covid-19 tervisekriisi ületamise plaani

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on alates aasta algusest tehtud olukorra operatiivset seiret ning vastavalt vajadusele rakendatud viiruse levikut pidurdavaid piiranguuid.

«Tervishoiusüsteemi eesmärk on tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus nii koroonapatsientidele kui ka kõigile teistele abivajajatele ning Covid-19 vastase vaktsineerimise võimaldamine Eesti elanikkonnale,» ütles Kiik. «Covid-19 kriisi lahendamise edukus sõltub nii ametkondade, erasektori kui elanikkonna panusest.»

Prioriteet on nakatunute kiire diagnoosimine ja ravi, olukorra seire, teadus- ja rahvusvaheline koostöö ning piisav isikukaitsevahendite ja ravimite varu.

Plaan viiakse ellu peamiselt 2021. aasta lõpuks, eeldades et koroonavaktsiinid jõuavad Eestisse ning vaktsineerimist alustatakse selle aasta lõpus. Plaanis on ka pikaajalised tegevused nagu Tallinna haigla rajamine 2027. aastaks, et tõsta edaspidi sarnastele olukordadele reageerimise võimekust.