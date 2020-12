Puuetega inimeste transport on osutunud Pärnumaal suureks abiks

Väikebuss või auto võtab soovija peale kodust ja toimetab vajalikku paika. Kas haiglasse, panka uut pangakaarti taotlema või isegi kaubanduskeskusse kinke ostma.

Kui Kaire Parts oma tütre Kelliga haiglas asjad aetud sai, ootas väikebuss haigla ees ja bussijuht Urmas Laast aitas igati, et käru autosse saaks. Bussis on selleks kõik võimalused ja selliseid busse on Pärnumaa ühistranspordikeskusel kuus. Seesama buss tõi nad 25 kilomeetri kauguselt Taali külast linna. Kaire Parts tõdes, et sellest on väga suur abi.

«Auto tuleb mulle koju ukse ette, ma saan Kelli ilma tõstmiseta bussi. Siin täpselt samamoodi, et auto toob kohe haigla ukse ette. Ja nagu täna, tuleme ujumast, siis on see oht tuult saada väga väike, sest buss on kohe ukse ees. Selle koha pealt on suur mugavus see, et isegi kui ma Tallinna või Tartusse lähen, ma ei pea ise sõitma,» rääkis Parts.

Parts ütles, et tänu sellele on tal võimalik laps sülle võtta, ise sõites tuleks tee ääres peatuda, kui lapsel on midagi vaja.

Autojuht Urmas Laast ütles, et on selle tööga juba harjunud ja inimesed on üldiselt tänulikud.

«Sellised kliendid nagu Kelli meil on, väga toredad, nendega on hästi tore asju ajada. Loomulikult on ka pirtsakamaid, kes riidlevad, kellele ei meeldi, et liiga suur buss on. Ka see on häda. Rahvas ikka tänab, et siuke asi olemas on. Kellel endal autot ei ole, ei olegi, millega sõita,» rääkis Laast.

Ühistranspordikeskuses on Euroopa Liidu toetusega käivitatud projekti tarvis ametis kaks dispetšerit, kes tellimusi vastu võtavad. Tellimusi on palju, sest peale busside saab tellida ka autot, neid on 11.