«Nõmme linnaosavalitsus on jätkuvalt seisukohal, et avalikus kasutuses oleva pargiala arvelt ei tohiks ehitisi rajada. See on vastuolus Nõmme üldplaneeringuga, mille koostamisel on prioriteediks seatud Nõmme säilimine metsalinnana. Kavandatud juurdeehitus muudaks oluliselt hoonestuse üldilmet väljakujunenud miljööalal, suurendaks parkimiskoormust ümberkaudsetel tänavatel ja vähendaks naaberkinnistute privaatsust,» teatas Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.