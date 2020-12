Riik tunnistas mälestiseks asulakohad ja muistsed põllujäänused

Linnamäe paisjärve ümbruse arheoloogiapärandi uurimislugu on pikk ning selle käigus kogutud teave osutab mitmekesisele inimtegevusele aastatuhandete vältel. Jägala Jõesuu linnamäe lähiümbrus Jägala jõe alamjooksul on rikkalik piirkond eriaegsete muististe poolest. Jägala Jõesuu linnuse piirkonnas paiknevaid muistiseid uuris põhjalikult aastatel 2008–2013 arheoloog Aivar Kriiska. Muistsed inimasustuse ja -tegevuse jäljed Jägala jõe alamjooksul asuvad uuringute kohaselt kontsentreeritult kolmes lähestikku asuvas piirkonnas.

Jägala Jõesuu linnuse piirkond, kus lisaks rauaaegsele linnusele ja sellele eelnenud kindlustatud asulale on avastatud kiviaegsed asulakihid ning fossiilsete põldude jäänused. Linnusest 75–150 meetrit põhja ja kirde suunas paikneb Jägala Jõesuu linnuse asulakoht, mille kultuurkiht on mattunud luiteliiva alla. Kõik need eriaegsed ühes piirkonnas paiknevad muistised on juba riikliku kaitse all.