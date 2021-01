Pirital kogutakse vanad jõulupuud pärast pühi kokku

Linnaosavanem Tõnis Liinat manitses, et vanad jõulukuused tuleb tuua konteineritesse ehedal kujul, see tähendab, et neid ei tohi pakkida kilesse ega kilekotti ning puudel ei tohi küljes olla ehteid ega muid kaunistusi, sest kuuskedest tehakse hakkpuitu. Samuti tuletas ta meelde, et jõulukuuski ei tohi panna prügikasti ei tervelt ega tükeldatult ning neid ei tohi sokutada metsa alla ega jätta vedelema haljasalale.