Sillamäe on hädas asendushoolduseks sobilike korterite soetamisega

Poole aasta jooksul on Sillamäe linnavalitsus pidanud läbirääkimisi asendushooldusteenuseks sobivate korterite omandamiseks. Kuigi korterite müügipakkumisi on palju, siis nõuetele vastavat korterit leida on keeruline.

Riigi poolt on antud suunis korraldada teenuse osutamine korterites, kus saaksid elada kuue lapsega pered. Väiksemad korterid selleks ei sobi, aga nende soetamine on võimalik, kui saab osta korraga kõrvuti asetsevad korterid, et need siis teenuse osutamiseks kohandada.