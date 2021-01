Kus seda varem nähtud on, et riigiisandaid jooksutatakse musta pesuga kõigi nende alamate silme all? Sestap pole ka ime, et nad tahavad ta ühes naha ja karvadega pintslisse pista. Nagu ka see, et nad püüavad teda kõigiti veenda mittenaasma – ehkki nad pole üleliigse tarkusega koormatud, saavad nad aru, et tema tagasitulek ei tõota neile midagi head. Just selleks, et ta tagasi ei pöörduks, ähvardavad nad teda kriminaalasjaga, mis tingiks vahistamise juba lennukitrepil.