Reinsalu: Martin Helme ei kahtle Leedu ja Rumeenia valimiste legitiimsuses

«Küsisin rahandusministrilt, mida ta Leedu ja Rumeenia elu lahates silmas pidas. Ta kinnitas, et ei seadnud ega sea küsimärgi alla ei Leedu ega Rumeenia valimiste legitiimsust. Palusin tal seda arusaamatuste vältimiseks ka facebookis väljendada,» kirjutas Reinsalu oma sotsiaalmeediapostituses.

«See on enesestmõistetetavalt Eesti riigi selge positsioon, et Leedu ja Rumeenia on meie partnerriigid ning meil pole riigina mingisuguseid küsimusi nende valimisprotsessi osas,» kinnitas Reinsalu.