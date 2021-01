«Praegu on läinud sõnum laiali, et kui sa tahad püsida oma töökohal, siis ole vait. Vaba demokraatlik ühiskond ei saa minna seda teed, et me iga sõnumitooja hukkame ära,» põhjendab Simmo Saar, miks ta vaidlustab enda vallandamise töövaidluskomisjonis. Ta ei nõustu ka süüdistusega, et on levitanud valeandmeid.