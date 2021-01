GALERII ⟩ Vanaka mäest suusanõlva naljalt ei saa

Šillis lisas, et hoiatussiltidega soovis linnaosa inimeste tähelepanu pöörata ohutusele, et teadvustataks kiivri kandmise vajadust ning veendutaks, et kelgutamisel on mägi vaba. «Nõmme linnaosa valitsus ei keela kellelgi Vanakal kelgutamist. See ei ole ka meie pädevuses, sest ala kuulub RMK-le,» selgitas ta.