Valeri Kirss kinkis Miss Estonia ajaloolise erakogu Rahvusarhiivile

Otsustavaks sai arhiivi huvi päästa VHS-idele lindistatud finaalsaated. 25 aasta võistlustest on näidatud ETV ja TV3 vahendusel 15. finaali, mis on olnud ajastu ikoonid ja ühed oodatumad ja vaadatumad telesaated.

«Kahjuks pole ETV arhiivides neid materjale enam säilinud ja tänu sellele oli Riigiarhiiv huvitatud seda tegema. Materjalid, mis on VHS-idele salvestatud on juba nii vanad, et see oli viimane aeg nendega midagi ette võtta enne kui hilja on. Seetõttu on Rahvus-arhiivi poolt nende päästmine arukas ja kiiduväärt algatus,» ütles Valeri Kirss.