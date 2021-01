Presidendile tutvustati sõjalise kaitse pikaajalisi eesmärke

Arengukava kirjeldab Eesti sõjalise kaitse ressursiliselt realistlikke arengueesmärke aastaks 2030. Kaitseministeeriumi teatel toob sõjalise kaitse osa välja kaitsevõime arenguvajadused, et suurendada sõjalist valmidust. Saadaoleva ressursi planeerimisel on arengukavas arvestatud ka võimalike loodavate uute võimete ülalpidamiskuludega.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et toimiva heidutuse ja kaitse tagavad päriselt olemasolevad võimed. «Riigikaitse arengukava on realistlik, põhineb kaitseväe juhataja sõjalisel nõuandel ja arvestab maailmas ja Läänemere piirkonnas valitsevate ohtude, aga ka saadaolevate ressurssidega. Loomulikult toetame alati tsiviilühiskonna toimimist ja Eesti majandust,» lisas Luik. Ministri sõnul on ka positiivne, et kaitseväe finantseerimisel ja arengueesmärkide määratlemisel valitseb Eestis lai poliitiline konsensus.