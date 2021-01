VIDEO JA BLOGI ⟩ Ülejärgmisest nädalast lähevad Harjumaa ja Ida-Virumaa koolid üle lähiõppele

Koroonapiirangud ja vaktsineerimine

Sotsiaalminister Tanel Kiik lausus, vaktsineerimisega liigume tõusvas tempos edasi. Ligi 15 000 inimest on vaktsineeritud. Vaktsineerimise tempot saab tõsta lähinädalatel, kuivõrd Eestisse saabub rohkem vaktsiine. Esimesed Moderna vaktsiini tarned on ka jõudnud Eestisse.

Hiljemalt aprilli lõpuks saavad kõik riskirühma liikmed võimaluse end vaktsineerida. «Alates maikuust on siht, et vaktsineerimise võimalus oleks kõigile Eesti elanikele tasuta kättesaadav,» ütles Kiik.

Valitsuse lagunemine

Jüri Ratas selgitas, et valitsus astus tagasi kahtlustuse tõttu. «Kui ei oleks olnud seda kahtlustust Keskerakonna suhtes, mida prokuratuur ja kapo algatasid, ma arvan, et see koalitsioon oleks kestnud edasi,» ütles Ratas ja lisas Keskerakonna fraktsioon oleks abielureferendumi poolt hääletanud.

Rahandusminister Martin Helme leidis, et põhjus ei ole ainult korruptsioonis, vaid põhjus on selles, et Keskerakond et tahtnud abielureferendumi hääletust.