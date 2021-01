Andrus Ansip: mina oleksin eelistanud korruptsioonivaba koalitsiooni

Praegu Brüsselis eurosaadikuna leiba teeniv Ansip avaldas Vikerraadios arvamust, et küllap valis Reformierakond Keskerakonna pärast pikka ja põhjalikku kaalumist. Riigikogus on sada üks liiget ja selles piires tuleb Ansipi sõnul see koalitsioon kokku panna. «Üks erakond on niikuinii välistatud, see on EKRE, sest nendega on ühiseid väärtusi väga raske leida. Isamaa on ka väljendanud selgelt oma soovimatust Reformierakonnaga koostööd teha. Ka kogu eilse päeva on nad pingutanud selle nimel, et jätkata vana koalitsiooniga. Et ega seal valikuid väga palju ei ole,» rääkis Ansip.