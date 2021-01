Aasta arst Alice Lill: ka umbusklikud on koroonaviiruse tõsidusest aru saanud

Lill leiab, et oluline sõnum on ka see, et tunnustus tuli sisehaiguste erialale, sest töö on koroonakriisi tõttu enneolematult suure koormusega. «Siseosakonna haiged on rasked haiged, iga paranemine teeb rõõmu lähedastele, soojad sõnad tulevad nii haigetelt kui omastelt. Covid osakonna haiged kirjutavad meile praegu kirju, tänu ning häid soove on palju. Ka need, kes ei uskunud varem viiruse olemasolusse, on saanud aru, et see on tõsine haigus,» nentis Lill.