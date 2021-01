Pfizeri vaktsiini kõrvalmõjust on Eestis teada antud ligi 90 korral

Pfizeri/BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty on Eestis kolme nädalaga immuniseeritud 18 275 inimest, kellest 66 on juba saanud ka kaks annust. Selle aja jooksul on ravimiamet saanud vaktsiini kõrvaltoime kohta 87 teadet, millest eelmisel nädalal saadeti 41.