Otsepilt ⟩ Kuidas mõjutavad tarneraskused vaktsineerimisplaane?

Eelmisel nädalal selgus, et ravimitootjad plaanivad vaktsiinitarneid ajutiselt kahandada. «Soovime teada saada, kuivõrd see mõjutab Eesti esialgset vaktsineerimiskava ja milliste võimalike probleemide ennetamisega meil seetõttu tegeleda tuleks,» selgitas sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder (Keskerakond).

Ravimitootjate teated tarnete vähendamisest tulevad kõige ebasobivamal ajal ning riigil tuleb teha kõik mis võimalik, et vältida võimalikke fataalseid tagajärgi, lisas sotsiaalkomisjoni asejuht Helmen Kütt (SDE). «Isegi kui meile lubatakse hiljem suuremaid koguseid, võib paljude inimeste jaoks see liiga hilja olla,» nentis Kütt. Ta toonitas, et eriti suur vajadus vaktsineerimiseks on eakatekodudes töötavatel ja elavatel inimestel.