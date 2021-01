Jaanuari alguses kinnitas Eesti Raudtee juhatus tänavuse aasta hankeplaani, mille eeldatav maht on 52,9 miljonit eurot. Ettevõtte aseesimehe Andrus Kimberi sõnul on see tähelepanuväärne. «Mitte kunagi varem pole raudtee olnud sellises fookuses nagu praegu,» selgitab ta.