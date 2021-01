Kodutütred lükkavad aastapäeva tähistamise juunisse

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul on maakondades tegutsevad noortejuhid ja kodutütred leidlikud ning tähistavad maakonniti sünnipäeva ka jaanuaris. „Mul on hea meel, et iga päev näen sotsiaalmeedias, kuidas üks või teine maakond on taas leidnud koroonakriisist hoolimata põnevaid lahendusi, et oma parimaid tegijaid tänada. Sõidetakse ringi, viiakse tänukirjad ja head soovid kasvõi inimestele koju ukse taha ning torti saab süüa ka väikestes gruppides," ütles Proos.