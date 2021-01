Kallase valitsuse koosseis pakub üllatusi

Pühapäeval kogunenud Reformierakonna juhatus kinnitas erakonna juhi Kaja Kallase ettepanekul valitsusdelegatsiooni.

«Teen täna Reformierakonna volikogule ettepaneku kiita heaks valitsusse mineku,» ütles ametisse astuv peaminister Kaja Kallas. «Püüdsin ministreid valides saavutada tasakaalu erinevate kriteeriumide alusel. Sooline tasakaal on mulle oluline, sest meie ridades on palju väga tublisid naisi. Ka kogemuslik tasakaal on oluline ehk et valitsuses oleks nii varasema kogemusega kui värskeid liikmeid.»

«Keit Pentus-Rosimannus, rahandusminister. Keidul on mitmekordne ministrikogemus, ta on sisukas poliitik, kes on varem töötanud eelarvetega rahanduskomisjonis ja niinimetatud euro-toomise-eelarve ning eelmise majanduskriisi ajal kuulus kriisi lahendajate tuumikusse. Keit oli uue valitsuse loomise läbirääkimiste juures algusest lõpuni, on detailideni kursis uue valitsuse sisuliste eesmärkidega ja riigi rahaliste võimalustega. Keit saab olema tugev valitsuskabineti liige,» kommenteeris Kallas.

«Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister. Signe on tugeva sotsiaalvaldkonna taustaga, valdkondlik ekspert ja on tõestanud end kahe aasta jooksul riigikogus. Signe on Reformierakonna sotsiaalvaldkonna töögrupi juht,» ütles Kallas.

«Kalle Laanet, kaitseminister. Kallel on laialdased kogemused siseturvalisuse valdkonnast, ta on olnud minister ja osalenud kriiside lahendamises. Viimased aastad on ta juhtinud riigikogu riigikaitsekomisjoni ja omab häid teadmisi, et olla tugev kaitseminister,» põhjendas Kallas valikut.

«Urmas Kruuse, maaeluminister. Urmas on Reformierakonnas kõige tugevam maaelu ja põllumajanduse ekspert. Ta on pikalt olnud maaelu valdkonnaga seotud ja samuti on tal varasem ministrikogemus,» märkis Kallas.

«Liina Kersna, haridus- ja teadusminister. Liina on tugev haridusvaldkonna ekspert, ta on hariduse teemadele riigikogus pikalt pühendunud ja on seetõttu täna parim kandidaat sellele ametikohale," tunnustas Kallas Kersnat.

«Andres Sutt, väliskaubandus- ja IT-minister. Andresel on rahvusvaheline kogemus rahanduse ja panganduse valdkonnas. Varasema töökogemuse tõttu on tal häid kontakte väljaspool Eestit. See annab head eeldused, et panna lõpuks ometi väliskaubandus- ja IT-ministri vastutusvaldkond korralikult tööle,» avaldas Kallas lootust.

«Maris Lauri, justiitsminister. Maris on eksperdina ennast tõestanud mitmetes valdkondades. Tal on ministrikogemus haridusest ja rahandusest. Ta on täpne ja sisukas ning seetõttu sobiv kandidaat justiitsministriks. Lisaks kuivõrd tahame käsile võtta korruptsiooniasjad, siis on tal laitmatu renomee,» põhjendas Kallas valikut.

Keskerakond toob poliitikasse uusi nimesid

Keskerakond toob omalt poolt valitsusse kaks ministrit väljaspoolt poliitikat. Välisministriks saab senine suursaadik Tšehhis Eva-Maria Liimets.

Siseministriks saab viimased seitse aastat Põhja prefektuuri prefektina töötanud Kristian Jaani.

Majandusministrina jätkab Taavi Aas

Viimased paar kuud haridusministrina töötanud Jaak Aab jätkab uues valitsuses taas riigihalduse ministrina.

Senine sotsiaalminister Tanel Kiik on uus tervise- ja tööminister.

Viimati riigihalduse ministrina töötanud Anneli Ott on uus kultuuriminister.