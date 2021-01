Kõlvart kinnitati Tallinna meerikandidaadiks

«Täna alustame ka teekonda meie selle aasta kõige olulisema prioriteedi suunas -kohalike omavalitsuste valimised. Me lähme neid valimisi ka selles raskes, aga kokkuhoidvas olukorras võitma. Me ei saa üle ega ümber Tallinnast, kus tuleb väga aktiivne kampaania. Olen kindel, et meil on parimad põhimõtted pealinna arenguks ja parim linnapeakandidaat - Mihhail Kõlvart,» lausus Ratas.