Saarts: oli ainumõeldav, et Keskerakond toob sise- ja välisministri poliitikast eemalt

Uues valitsuses on seitse nais- ja kaheksa meesministrit ning Saarts märkis, et tegu on tõenäoliselt Eesti poliitajaloo sooliselt tasakaalustatuima valitsuskabinetiga. «Mu arvates on seda väga oluline välja tuua. Mul on raske uskuda, et suurema soolise tasakaalu saavutamine polnud Kaja Kallase jaoks eraldi eesmärgiks. Arvan, et sooviti luua kontrast varasema valitsusega, kuhu kuulus ka EKRE, ja mida nimetati vahel ka «isside» valitsuseks,» lausus Saarts.