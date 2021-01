Turvatarvikuteta katus – sama ohtlik kui piduriteta jalgratas

Turvalisusele pööratakse tänapäeval järjest rohkem tähelepanu. Katuse turvatarvikute kasutamise vajadus on kõige paremini reguleeritud Skandinaavia seadusandluses. Kui katusele ei ole paigaldatud seadusega nõutud turvatarvikuid, ei väljastata ehitisele kasutusluba. Alates 7.04.2017 on ka Eesti koduomanikul seadusest tulenev kohustus tagada statsionaarsete ühendusteede ja/või redeliga juurdepääs korstnale. Tihti vaadatakse sellele kohustusele läbi sõrmede ja lükatakse turvatarvikute paigaldus tulevikku.

Enamlevinud probleem on teadmatus innovaatiliste ehitustoodete olemasolust. Uut jalgratast valides peame iseenesestmõistetavaks, et jalgratas on turvaline, pidurid töötavad ja juhtraud on korralikult seadistatud. Katust renoveerides või maja ostes mõtleme harva katuselt langevale lumele, päikesepaneelidele ja sellele, kas korstnapühkijal on mugav ja ohutu katusele ronida. Anname siinkohal ülevaate tähtsaimatest katuse turvatarvikutest ja nende toodete kasutuseesmärkidest.

Katuse maksimaalse eluea tagamiseks ja selle turvaliseks hooldamiseks tuleks lisaks statsionaarsetele käiguteedele paigaldada ka lumetõke. FOTO: Ruukki Products AS arhiivimaterjal.

Kõige olulisem on ära märkida, et katuse turvatarvikud ei taga mitte ainult inimeste turvalisust katusel liikumisel ja katusel töötamise mugavust, vaid kaitsevad ka autosid, haljastust, terrasse ja muid katuse räästaservade all asuvaid esemeid. Samal ajal kaitsevad turvatarvikud ka katust ja katusetooteid nagu näiteks vihmaveesüsteeme, ventilatsioonikorstnaid, antenne ja päikesepaneele kas muljumise või purunemise eest. Turvatarvikud annavad katusele ka ilusama üldmulje ja pikema eluea.

Neli populaarseimat katuse turvatarvikute tootegruppi on: lumetõkked, seina- ja katuseredelid, katusesillad ja suurematel hoonetel turvapiirded.

Seina- ja katuseredelit valides tasub tähelepanu pöörata sellele, kas redeli pikkus ja laius on valitud vastavalt hoone eripärale ja kas komplekti peavad kuuluma ka turvapiirded. Katuseredeli kinnituskomplekt tuleb valida vastavalt katusekattematerjalile ja kinnitata katusele nii, et katusel kõndimise ajal ei saaks katusekate kahjustusi. Eelmisel aastal turule toodud patenteeritud Ruukki SafeGrip redel elimineerib libisemise riski, tekitab parema hõõrde jalatsite talla ja redelipulkade vahel ja seda ka vihmase või lumise ilma korral. Video:

Uued Ruukki SafeGrip turvatarvikud tagavad 100% parema hõõrde jalatsite talla ja redelipulkade vahel, seda nii vihmase kui ka lumise ilma korral. FOTO: Ruukki Products AS arhiivimaterjal.

Lumetõkked on torukujulised ja valmistatud paksust terasest. Ümara profiiliga torul on ligikaudu 30% suurem lume püüdmise pind kui ovaalsetel torudel. Samuti hoiavad toru-lumetõkked tõhusamalt lund kinni ja on esteetilisema välimusega kui lumetõkkeplekk. Kevaditi, ilmade soojenedes, sulab lumi toru-lumetõkkete puhul kiiremini ja valgub vihmaveerennidesse. Lumetõkked tuleb kindlasti paigaldada hoone sissepääsude, garaažide ja terrasside kohale. Samuti kohtadesse, kus toimub inimeste liikumine katuse räästa all või kuhu pargitakse autosid.

lumetõkked tuleb paigaldada mitte ainult hoonete sissepääsude ja garaažide vaid ka terrasside ja haljastuse kohale, et lisaks inimeste turvalisusele oleks langeva lume eest kaitstud ka taimed, terrassid ja autod. FOTO: Ruukki Products AS arhiivimaterjal.

Lumetõkete eesmärk on kaitsta langeva lume eest ka garaažikatuseid, päikesepaneele, tuulutustorusid või teisi olulisi hoone osasid. Katuseakende tootja Velux soovitab lumetõkked paigaldada ka katuseakende kohale. Selleks, et katuseaknad oma eesmärki teeniks ja katusealuseid maksimaalselt valgustaks, on oluline lumetõkete olemasolu katuseakende kohal.

Takistamaks lume kukkumist ülemiselt katuselt alumisele, tuleb lumetõkked paigaldada ka kõrgemal asuvale katuseosale. FOTO: Ruukki Products AS arhiivimaterjal.