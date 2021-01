Teadusnõukoda: Covid-19 levik on Eestis väga ulatuslik

Kui Harju- ja Ida-Virumaal on nakatumiskordajat suudetud alandada üheni, siis nii Tartu- kui Pärnumaal on see kasvanud üle ühe, teatas valitsuse pressiesindaja teisipäeval BNSile.

Samuti püsib väga kõrge Covid-19sse haigestumuse intensiivsus. Nakatumise kõver on küll stabiliseerunud, kuid murekoht on Covid-19 intensiivravi kohtade suur täitumus haiglates ning samuti suremuse tõus viirusesse haigestunute seas. Probleemiks on puhangud hooldekodudes ning haigestunute kasv vanuserühmas 70+. Haiglates moodustavad 34,5 protsenti haigetest vanuses 80+.

Haigestumus on viimasel nädalal oluliselt kasvanud viies maakonnas: Raplamaal 29,1 protsenti, Pärnumaal 9,3 protsenti, Valgamaal 14,6 protsenti, Võrumaal 22,9 protsenti ja Jõgevamaal 21,9 protsenti.

Riigi situatsioonikeskuse kaudu said valitsuse liikmed ülevaate ka regionaalsetelt kriisikomisjonidelt.

Lõuna regionaalne kriisikomisjon võtab kokku, et Lõuna-Eestis on Covid-19 positiivsete arvuline näitaja olnud neli viimast nädalat kasvutrendis, viimasel nädalal on kasv olnud umbes 8,5 protsenti. Lähikontaktsete kasv on ühe nädalaga olnud 40,3 protsenti.

Lääne regionaalne kriisikomisjon nendib samuti, et regioonis liigub nakatumine tõusvas joones, oluliselt on tõusnud lähikontaktsete arv, millest pea 30 protsenti juhtumitest on seotud koolidega.

Ida regionaalne kriisikomisjon märgib, et Virumaal toimub 40 protsenti Covid-19 viirusega nakatumisi pereringis. 54 protsenti Ida-Virumaa nakatumistest toimub Narvas. Regioonis on taas hakanud kasvama nakatumine õppeasutustes.

Põhja regionaalne kriisikomisjon, mis jälgib Covid-19 seotud olukorda Tallinnas ja Harjumaal, võtab kokku, et regioonis on umbes 40 protsenti nakatumistest teadmata tekkekohtadega. Teada tekkekohaga nakkustest tulevad pooled pere ringist ning töö kaudu toimub umbes 10–15 protsenti nakatumistest.