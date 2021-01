Tallinna linnaettevõtet juhtima asuv Vakra päris Kõlvartilt linnaasutuste juhtimiskvaliteedi kohta

Neljapäevasel Tallinna linnavolikogu istungil on ühe punktina kavas vastamine sotsiaaldemokraatide Vakra, Annela Ojaste ja Anto Liivati arupärimisele, kus sooviti muu hulgas teada, mida linnapea kavatseb juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ette võtta ning kas linnavalitsus on eraldanud ressursse. juhtimiskvaliteedi tõstmisele, vahendas ERR .

«Milliseid samme on linnapeal plaanis astuda selleks, et paraneks juhtimiskvaliteetlinna asutustes ning linna valitseva mõju all olevates organisatsioonides?» oli üks küsimustest.