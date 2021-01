Hansabuss võtab kaheksaks aastaks üle Harjumaa läänesuuna teenindamise

Hansabussi aastaseks lepingumahuks teeb see orienteeruvalt 2,85 miljonit liinikilomeetrit ja 3 miljonit eurot. Uutes busside ostuks on Hansabuss investeerinud juba 5,3 miljonit eurot. Bussifirmal lisandub uute liinide tõttu 253 väljumist ja 10 000 kilomeetrit päevas.

Ettevõte alustab esmaspäeval avalike bussiliinide teenindamist Harjumaa läänesuunal, tuues liiklusesse 31 uut bussi. Avatakse ka maakonna ekspressliin, mis esmakordselt ei lähtu eeldusest, et inimestel on tingimata vaja sõita keskusesse.

«Hansabussil tuleb päevas juurde 253 väljumist, mis teeb veidi alla 10 000 kilomeetri päevas. Toome teedele uued madalapõhjalised Iveco Crossway LE Line'i bussid, mis on vajalik samm, et parandada piirkonna bussiliikluse teeninduskvaliteeti. Sellega paranevad ka lapsevankriga ja eakate inimeste võimalused Harjumaa lääne suuna busside kasutamiseks,» ütles Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste. Bussides on 45 iste- ja 41 seisukohta.