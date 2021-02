Mupo: seisvad sõidukid segavad lumekoristust

«Mustamäel on probleemiks lumekoristusele ette jäävad sõidukid, millel puudub tehnoülevaatus ja liikluskindlustus. Täna sain Ehitajate tee ühe korteriühistu käest avalduse viie sellise sõiduki kohta. Näitena - ühel sellisel autol oli tehnoülevaatus lõppenud juba 2011. aastal. Ka Vilde teel seisab neli sellist sõidukit. Kui pannakse välja teade, et tullakse lund lükkama, siis need sõidukid paigalt ei liigu ja lund sealt koristada ei saa,» ütles mupo Mustamäe piirkonna peainspektor Pilvi Mets.