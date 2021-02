Vallajuht munitsipaal- ja maakonnalehtedest: kõigil tuleb peeglisse vaadata

Nii tulid Väike-Maarjas muu hulgas jutuks keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste suhted, aga ka riigi maksupoliitikasse ning valla tulubaasi puutuv. Haridusest rääkides peatuti erivajadustega laste koolikorraldusel.

«Väga meeldiv kohtumine, millest ei jäänud tunnet, et tegu on ainult viisakusvisiidiga,» lausus vallavanem Indrek Kesküla kokkusaamist ühe lausega iseloomustades.

Põnevamaks kujunes Väike-Maarja vallajuhtide ja presidendi jutuajamine meediast, täpsemalt munitsipaallehtedest rääkides. Sel teemal jäid osapooled vallajuhi ütlusel viisakalt eri seisukohale.

Kesküla meenutas riigijuhi kõnet 2019. aasta Eesti linnade ja valdade päeva üritusel Tallinnas, kus Kersti Kaljulaid ütles muu hulgas, et omavalitsuste ajalehed solgivad ajakirjandusturgu. «Tuletasin seda meelde, sest tegu oli kummalise avaldusega,» rääkis Indrek Kesküla. «Olen selles osas eriarvamusel. Kindlasti on ka häid näiteid omavalitsustest, kus kohalikku infolehte loetakse palju ning see ei ole kallutatud ainult vallavanemale või volikogu esimehele lobi tegemiseks.»

Vallavanem sedastas, et president pidas antud teemast rääkides siis silmas eelkõige Tallinna või Narva näiteid, kus infolehti on tema arvates võimalik eetilisemalt teha ja lisas, et riigijuht on jätkuvalt seisukohal: kohalikke uudiseid võiks pigem kajastada koostöös erakapitalil põhinevate kohalike väljaannetega.

Indrek Kesküla mainis samas, et presidendi kõrvu on kostnud info selle kohta, et mõni maakonnaleht avaldab omavalitsuste kohta väärinfot ja vallajuhid pole rahul nende meelsusega kohalike uudiste kajastamisel. «Eks siin tuleb kõigil peeglisse vaadata. Võib-olla meie ajakirjandus ongi liiga valusaks läinud seetõttu, et negatiivsus müüb,» lausus ta. Vallavanem lisas, et president oli nõus asuma munitsipaallehti puudutavas debatis vahendaja rolli ning aitama leida lahendusi.

Ka Väike-Maarja vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi tõdes, et presidendiga kohtumisest jäi positiivne mulje. «Väga meeldiv kokkusaamine,» ütles Kruusamägi. «Tundsime muidugi huvi, kas külaskäik on seotud suve lõpul toimuvate presidendivalimistega ja saime vastuseks, et mitte. Riigijuhile pakkusid huvi ikkagi omavalitsuse tegemised.»