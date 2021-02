Kiik: PPA on välja töötanud meetmed teadusnõukoja liikmete kaitsmiseks

«Sel teemal arutasime täna nii valitsuse istungil, kui eraldi rääkinud siseministri Kristian Jaaniga, samuti politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheriga. Teadusnõukoja liikmete kaitsmiseks on võetud tarvitusele vajalikud meetmed ja mul on väga suur usk politsei- ja piirivalveametisse, et seeläbi on võimalik korduvrünnakuid ja täiendavaid riske ennetada,» ütles Kiik ETV saates «Ringvaade».

«Väga selgelt on käivitatud laiaulatuslik töö selleks, et see konkreetne juhtum lahendada ja selgust tuua,» lisas ta.

Kiige sõnul on PPA vestelnud teadusnõukogu liikmetega ja välja töötanud vajalikud usaldusmeetmed. «Neid detaile ma ei saa kommenteerida, aga igal juhul on mul kõrge usk politseinike töösse ja ma tean, et ka teadusnõukoja liikmed on selle korraldusega rahul,» lisas ta.

Kiik märkis, et debatt libameditsiini uskujate ja tõenduspõhise meditsiini vahel kogu aeg käinud ja koroonaviiruse kriis on seda võimendanud. «Kahjuks paljud neist lähevad ka verbaalsete rünnakute teed ja nagu näitas eilne, siis verbaalsed rünnakud väga tihti jõuavad ka selleni, et varem või hiljem järgnevad ka füüsilised,» sõnas ta.

Minister kutsus inimesi suhtuma kriitiliselt sotsiaalmeedias levitatavatesse sõnumitesse. «Hinnata realistlikult, kas see on arsti, kas see on eksperdi hinnang või suvaline jama, mida levitatakse. Ja kui on näha vägivaldseid remarke, vägivaldseid sõnavõtte, siis neist tuleb teada anda.»