Keskpäevatund ⟩ Hõbemägi Klandorfi skandaalist: ei tasu arvata, et linnaelanikud on lollid

«Kui abilinnapea soovitab vanainimesel sõita taksoga sõitmist ja kõik lisaküsimused lüüakse tagasi, justkui kummist reketiga, siis see näitab, et mingisugused asjad on linnas valesti. Kui Klandorf oleks öelnud, et jah, me vaatame selle koha üle ja lükkame vajadusel sealt lume ära, ei oleks seda skandaali tekkinud,» ütles Hõbemägi.

Ta lisas, et kui Klandorfilt küsiti, miks kasutatakse Tallinnast suuremas Helsingis kloriide kaks korda vähem, luges ta vastuseks ette määruse Tallinna tee seisundinõuete kohta.

«Kui lumi on koristamata, on mõttetu hakata lugema vastuseks mingit sahtlipõhjas lebanud määrust. Ei tasu arvata, et linnaelanikud on lollid ja hakata lugema ette, et lumevallid tohivad olla määruse järgi 68 sentimeetrit kõrged, kuid tegelikud on need alles 67,5 sentimeetrit kõrged,» rääkis Hõbemägi.

Ajakirjanik Ainar Ruussaar lisas, et linnas käies peab praegu pidevalt parem silm jälgima teed, et mitte sattuda libedale jääle ja vasak silm peab jälgima katuseservasid, et mitte jääpurika või lumelaviini alla jääda. «Ma tahan liikuda turvaliselt, kuid pean tunnistama, et Tallinnas on piirkondi, kus ei ole turvaline liikuda. «Eile nägin, kuidas kukkus tohutu hulk lund 10 meetrit enne mind katuseserva pealt alla,» lausus ta.