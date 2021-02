Eesti lühiuudised

Kohus arutab Kersti Krachti vabastamist

Tallinna ringkonnakohus arutab täna kaitsjate Oliver Nääsi ja Sander Potisepa kaebust endise rahandusministri Martin Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) eksnõuniku, Porto Franco arendusega seotud korruptsioonikuritegudes kahtlustatava Kersti Krachti (pildil) vahistamise kohta. Nääs ja Potisepp on väitnud, et Kersti Krachtile esitatud kahtlustus on kunstlik ja ülepaisutatud ja tema vahistamine pole põhjendatud. «Me ei seostanud Krachti vahistamise vajadust ainult tema ametikohaga rahandusministri nõunikuna ning nentisime, et koalitsioonimuudatus võib vähendada tema ametikohast tulenevat ohtu. Rõhutasime ka seda, et uute kuritegude toimepanemise oht ei tulene üksnes tema ametikohast, vaid tema isikust laiemalt,» selgitas juhtiv riigiprokurör Taav Pern. BNS