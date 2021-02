Irja Lutsar AstraZeneca vaktsiinile halvasti alluvast koroonatüvest: jälgime olukorda väga tähelepanelikult

Lutsari sõnul pole Eestis põhjust AstraZeneca vaktsiine hingusele saata, sest olud on erinevad. Ta rõhutab, et Witwatersrandi ülikooli uuringus osalenud inimesed erinesid märgatavalt Eestis vaktsineeritavatest. «Enamik selles uuringud vaadeldud haigeid olid nakatunud nende enda (LAVi- toim) tüvega. Eestis sellist tüve veel ei esine. Ka olid uuritavad väga noored - keskmine vanus oli seal 31 eluaastat.»

Lisaks toob Lutsar välja, et haigestunud vaktsineeritud põdesid koroonat kergete ja keskmiste sümptomitega, raskeid haigusjuhte ei esinenud. «Oleme Eestis rääkinud, et vaktsineerime elanikkonda ennekõike raskete haiguskulgude ärahoidmiseks. Et meie inimesed ei satuks haiglasse ja ei oleks surmajuhtumeid.» Vaktsiinide vahelised erinevused tulevad rohkem esile keskmiste ja kergemate sümptomitega haigusjuhtude puhul, selgitab Lutsar.

Viroloogiaprofessor tõdeb, et teadusnõukojas jälgitakse olukorda sellegipoolest väga tähelepanekult ja uuringute tulemusi arvestatakse ka järgmiste otsuste tegemisel. «Absoluutselt - hoiame uuel ja täiendaval infol iga päev silma peal. Ma arvan, et Eesti valitud taktika paljude eellepingute sõlmimisel on olnud õige. On hea, et meil ei ole kõik munad ühes korvis.»