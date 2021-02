Internetipanga kaudu riigi e-teenustesse sisenemine keeratakse kinni

See tähendab, et kasutaja ei saa panga PIN-kalkulaatorit, salasõna või biomeetriat kasutades siseneda osasse riigi e-teenustesse, näiteks riigiportaali. Jätkuvalt saab riiklikesse e-teenustesse sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

«Pangalingi toe kadumine mõjutab kuni 7000 inimest, ainult panga kaudu logib sisse umbes 4000 inimest. See moodustab ligikaudu protsendi kõikidest autentimistest riigi autentimisteenuses. Pangalingi kasutajate hulk pole väga suur ning on olemas kolm viisi enda tuvastamiseks, kus ei pea kasutama pangalingi kanalit. Oluline on mõista, et pangalink kui teenus ei kao,» ütles Erlich.