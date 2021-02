Teed on valdavalt soolaniisked ja teeolud talvised

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kuivad või soolaniisked. Väiksematel teedel tuleb liiklejatel arvestada kinnisõidetud lumega.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm. Õhtul sajab Pärnumaal ja Lõuna-Eestis kohati kerget lund. Öösel võib paiguti tekkida udu. Õhutemperatuur on öösel kuni -18 kraadi. Teeolud on jätkuvalt talvised.