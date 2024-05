Madle Lippus: lähiajal mõtestame linnaarhitekti positsiooni

Lippus on rõhutanud, et linnaarhitekt peab nägema suurt pilti. Abilinnapea rääkis, et lähiajal plaanitakse arutelusid alustada teemal, milline ametikoha positsioon peaks välja nägema.

«On selge ja praegustest vajadustest lähtuvalt üheselt mõistetav, et edasi peavad kiiremini liikuma üldplaneeringud. Need peavad olema selged, arusaadavad, eesmärgipärased. Kui vaatame teiste linnade praktikaid, siis on näha, et terve linna ruumilisi arenguplaane on võimalik teha aastatega,» tähendas Lippus.

Tema sõnul soovitakse samasuguseid praktikaid näha ka Tallinnas. «Just ruumiline areng, mis on ühiskondlik kokkulepe, peaks saama mõistliku aja jooksul sõlmitud – arvestades linnaelanike huve ja kaasates neid ka aruteludesse. Kui ka arendajatele on selged piirid ja eesmärgid on paigas, siis saavad ka nemad oma plaanides nendest lähtuda,» lausus Lippus.

Teise suunana tõi ta välja selle, et linnaarhitekt peaks tegelema konkreetsete ruumiliste visioonidega aladel, mis on segased või vajavad fokusseeritud tähelepanu. «Kesklinnas on selliseid alasid, kus linnal endal head nägemust ei ole, aga linna terviklikkuse seisukohast on see oluline,» tähendas Lippus.

Abilinnapea on rahvusringhäälingule öelnud, et praegu on vastutus hajunud ametkondade mastaabi suuruse tõttu – üksnes Tallinna linnaplaneerimise ametis töötab 110 inimest.